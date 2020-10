Furto e ricettazione di un monopattino, due denunce a Sassuolo

Dopo aver indagato e fatto chiarezza su tutti i dettagli della vicenda, i Carabinieri di Sassuolo hanno denunciato nelle scorse ore un 34enne per furto aggravato e un 48enne per ricettazione. L'oggetto protagonista dei fatti è stato un monopattino elettrico, rubato dal primo e rivenduto al secondo al prezzo di 50 euro il 29 settembre scorso.

I lettori più attenti ricorderanno che quell'episodio fu la miccia che innescò altri fatti criminali ben più gravi. Il 18enne vittima del furto, infatti, si organizzò con alcuni amici e raggiunse e pestò a sangue il 34enne, lasciandolo a terra in centro storico quasi in fin di vita. Gli stressi ragazzi organizzarono poi un'altra spedizione punitiva - per dissidi nati sui social - nei confronti di due giovani di Maranello, che finirono a loro volta in ospedale.

Mentre i giovani erano già stati denunciati dall'Arma, ora anche i due protagonisti del furto sono stati deferiti alla Procura, chiudendo così il cerchio intorno ad una brutta pagina di cronaca sassolese.