Moto rubata in centro storico e recuperata dalla Polizia Locale grazie alle indagini immediate

Si è accorto alle 22 di un sabato del furto della propria moto, una Ktm dal valore di oltre 12 mila euro che aveva parcheggiato due ore prima nella zona del centro storico di Modena, e si è rivolto subito al Punto Città sicura di piazza Matteotti. Gli operatori della Polizia locale si sono attivati immediatamente e sono riusciti a ritrovare la moto nel giro di poche ore restituendola al proprietario che risiede fuori dalla provincia.

È successo l’11 maggio. L’autore del furto non è ancora stato identificato.

Gli operatori della Polizia locale non appena ricevuta la segnalazione hanno iniziato le ricerche sul luogo della sparizione della moto. Grazie ad alcune testimonianze hanno ricostruito il percorso del ladro che si è allontano spingendo a mano il mezzo verso la periferia della città. Seguendo le indicazioni e raccogliendo altre testimonianze è stato così possibile ipotizzare un itinerario e concentrare le ricerche, fino a individuare il veicolo rubato nascosto in un’area cortiliva a diverse centinaia di metri dal luogo del furto.

Le testimonianze e le immagini delle telecamere sul percorso non hanno permesso l’identificazione della persona che ha spostato la moto che, comunque, è stata riconsegnata al proprietario in serata in perfette condizioni.