Ruba un motorino in via Mazzini, denunciato un 19enne

Risolto in meno di 24 ore un furto di un ciclomotore avvenuto nella nottata del 13 giugno. Intorno alle due di notte qualcuno aveva infatti rubato un ciclomotore in via Mazzini, in prossimità del centro, per poi nasconderlo in un luogo diverso in attesa di portarlo via.

Grazie alle immagini di videosorveglianza ed ai riscontri effettuati nella giornata successiva la Polizia Municipale di Sassuolo è riuscita ad identificare l’autore del furto, E.H.M, di anni 19, di origine marocchina e pluri pluripregiudicato. Messo davanti alle sue responsabilità si è giustificato dicendo che era ubriaco. Dalle immagini acquisite dal nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Sassuolo, si vede come la persona, prima di rubare il ciclomotore abbia tentato di aprire dei veicoli parcheggiati in via XX Settembre.

L’autore del fatto è stato denunciato per furto aggravato presso la Procura di Modena.