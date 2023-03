Furto con spaccata in centro, rintracciato e denunciato il ladro

Giovedì scorso, nel corso della serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno identificato il presunto autore di un furto - l'ennesimo - messo a segno ai danni di un esercizio commerciale del centro storico.

L'uomo è stato infatti denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per furto aggravato. Nella circostanza, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso del negozio, il ladro avrebbe asportato alcune bibite e del denaro contante pari a 300 euro contenuto nel registratore di cassa.

I militari lo hanno individuato e identificato, anche se non è stato possibile procedere all'arresto in quanto erano venuti meno i presupposti per la flagranza di reato.