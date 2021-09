Ruba due paia di occhiali alla "Rotonda": fermato da una Guardia Particolare Giurata e arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 49 anni, responsabile del reato di furto aggravato in concorso. In corso le indagini per risalire al complice