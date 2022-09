Raggiro e furto nel parcheggio del Policlinico, la borsetta sparisce dall'auto

Ieri mattina è andato a segno un tentativo di borseggio - probabilmente non un caso isolato - ai danni di una cittadina modenese presso il parcheggio coperto del Policlinico. Di rientro da una visita in ospedale, la signora ha pagato il parcheggio presso la cassa automatica e si è diretta verso la propria auto per rincasare. Qui è stata raggiunta da un malintenzionato, decritto come un giovane senza particolari segni distintivi, che ha messo in atto il suo piano.

L'uomo si è avvicinato fingendo di guardare il cellulare e ha segnalato all'automobilista che le erano cadute alcune monete accanto all'auto. A quel punto la donna ha aperto la portiera e si è sporta fuori per raccogliere, salvo scoprire che non vi era affatto denaro a terra. Pochi istanti dopo la cittadina la malcapitata ha dovuto constatare che mancava la borsetta che aveva appoggiato sul sedile del passeggero.

La portiera di destra era solo accostata, segno che qualcuno aveva approfittato di quei pochi attimi di distrazione per rubare la borsa, che conteneva denaro, documenti e altri effetti personali. Quasi certamente, quindi, il ragazzo ha agito insieme ad un complice che era già appostato accanto al veicolo in attesa di agire in modo fulmineo, in un raggiro ben collaudato.

Un ulteriore appello, quindi, a prestare la massima attenzione di fronte a questi fenomeni, che si concretizzano specialmente nei parcheggi di grandi dimensioni, come appunto quelli delle strutture pubbliche o dei centri commerciali, dove i malviventi riescono a muoversi rapidamente sfruttando la confusione e le molte vie di fuga.