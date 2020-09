Furto fra le bancarelle dello street food, due ufficiali dell'Arma fuori servizio fermano i ladri

Sabato sera il Comandante della Compagnia e il Comandante della Stazione Carabinieri di Modena, liberi dal servizio, hanno deciso di trascorrere la serata al pacro Novi Sad insieme alle rispettive famiglie, per partecipare allo Street Festival che nel weekend ha attirato migliaia e migliaia di visitatori. Purtroppo il lavoro non ha abbandonato i due ufficiali neppure nella serata di riposo.

I due militari, infatti, hanno notato due giovani stranieri proprio mentre sfilavano un portafogli dalla tasca di un malcapitato, un 27enne reggiano. E' partito così un inseguimento, che ha portato i due uomini dell'Arma ad avere la meglio su malviventi, che sono stati bloccati. A dar man forte ai Carabinieri è intervenuto anche un Ispettore di Polizia di origine modenese ma di stanza a Genova.

Dopo pochi minuti sono giunte sul posto le gazzelle che hanno preso in custodia gli "sfortunati" ladri. I due, un 19enne tunisino senza fissa senza fissa dimora con vari precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio e un connazionale 22enne, entrato in Italia alla fine di luglio e allontanatosi dalla quarantena dalla provincia di Catania durante le operazioni di identificazione, hanno tentato di impedire il riconoscimento fornendo false generalità, tentativo reso vano dall’esito dell’analisi delle impronte digitali.

I due dovranno rispondere di furto con destrezza in concorso, false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale e soggiorno illegale nel territorio della Stato. Il portafoglio è stato recuperato durante la perquisizione e restituito al proprietario.