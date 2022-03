Chiede informazioni a un automobilista e gli ruba il portafogli dal finestrino

Ieri mattina gli agenti della Volante sono intervenuti in via Attiraglio, più precisamente accanto al Parco XXII Aprile, per un furto ai danni di un automobilista in sosta. Un uomo, con il pretesto di chiedere delle informazioni, era infatti riuscito a d afferrare il portafogli appoggiato sul sedile lato guida del veicolo per poi darsi alla fuga. a squadra volante che si trovava in zona nell’ambito delle attività di controllo del territorio riusciva, immediatamente, ad individuare l’autore ed a bloccarlo.

Il ladro 31enne è stato fermato e poi denunciato a piede libero per il reato di furto con destrezza.

In serata, invece, gli agenti della Volante sono intervenuti in piazza Matteotti per l’identificazione di una persona priva di documenti, su segnalazione dei militari dell’Esercito impegnato nell’operazione “Strade Sicure”. Da accertamenti l’uomo, di anni 25 anni, straniero regolare sul territorio è risultato essere inottemperante alla misura di prevenzione del Divieto di ritorno nel Comune di Modena emesso dal Questorelo scorso ottobre per cui è stato denunciato in stato libertà ed allontanato con foglio di via obbligatorio.