Furto al negozio Primadonna dei Portali, preso il ladro e restituita la refurtiva

Si è assentata solo un paio di minuti per andare al bagno, e in quel brevissimo lasso di tempo, un uomo di nazionalità straniera si è introdotto nel suo negozio e si è impossessato del contenuto del fondocassa.

Il furto è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 12.30, al negozio "Primadonna" del Centro Commerciale I Portali di Modena. La responsabile del negozio ha colto il ladro in flagrante, e vedendolo allontanarsi con il bottino (circa 250 euro) lo ha rincorso. Con lei, anche una guardia giurata del centro commerciale. Insieme sono riusciti a bloccare il fuggitivo all'interno dell'Ipercoop, e la donna ha chiamato i Carabinieri.

Intervenuti sul posto, i militari hanno tentato di identificarlo, ma ciò non è stato possibile in quanto l'uomo era privo di documenti. Dopo averle restituito l'incasso rubato quindi, lo hanno portato in caserma, dove sarà presto raggiunto da una denuncia per furto.