Arrestata a Bomporto dopo aver fatto "scorta" di prodotti in profumeria

Arresto per furto sabato sera a Bomporto. E' accaduto in una profumeria del paese, dove una donna ha fatto incetta di prodotti nella speranza di non essere notata, per poi allontanarsi senza pagare. Tuttavia l'azione non è passata inosservata ed è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione, che hanno individuato e fermato la donna. I militari hanno appurato che in effetti la 46enne aveva asportando prodotti per il corpo per un valore di circa 500 euro nascondendoli dentro una borsa. La refurtiva è stata recuperata a restituita al negozio.

Viste le circostanze i carabinieri hanno proceduto anche con la perquisizione domiciliare a carico della 46enne: nella sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati per successivi accertami altri prodotti cosmetici, che potrebbero essere a loro volta di provenienza furtiva.

La ladra, accusata di furto aggravato, è stata condotta questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.