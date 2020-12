Regalo di Natale per un'anziana modenese, la Polizia le riporta l'auto rubata

Ieri una Volante della Polizia è riuscita a rintracciare in via Rainusso, a Modena, una Fiat Uno rubata una decina di giorni fa. L’autovettura, alla quale i ladri hanno divelto il nottolino di accensione ed asportato un vetro, è risultata intestata ad signora modenese di 80 anni. L'anziana sola non aveva modo di recuperare il mezzo, motivo per cui gli agebti si sono ingegnati

Armati di cacciavite e pinze i poliziotti hano messo in moto la vecchia utilitaria e l'hanno riconsegnata direttamente a casa della donna. Felice e commossa, l’anziana signora ha chiesto una foto ricordo in compagnia degli agenti.