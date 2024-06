Spaccata in un ristorante, fuggono su un'auto rubata ma vengono intercettati dalla Polizia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella notte tra sabato e domenica, intorno all’una, la Squadra Volante è intervenuta presso un ristorante in zona Madonnina, in quanto era stata segnalata la presenza di uomo che dopo aver infranto la porta del locale con un tombino fognario, era scappato insieme ad un complice a bordo di un’auto. Il testimone di quanto accaduto ha avuto anche la prontezza di segnare il numero della targa, fornendo così alla Polizia un elemento molto utile.

Giunta sul posto la Volante ha rinvenuto nelle vicinanze del ristorante il chiusino di ghisa usato per la spaccata, sul quale per altro erano presenti tracce di sangue. Sono così partite le ricerche in tutta la città, per tentare di intercettare i ladri.

I poliziotti si sono riusciti ad intercettare uno dei due piuttosto distante, precisamente sul cavalcavia Mazzoni. Il giovane che camminava incappucciato ha accelerato il passo, cercando di dileguarsi non appena si è accorto della presenza della polizia. Fermato ed identificato, il 27enne marocchino già noto alle Forze dell’Ordine presentava una visibile macchia di sangue sulla manica destra della felpa.

Nelle sue tasche sono stati trovati precisamente 77,70 euro in contanti, proprio la quantità di denaro presente nel fondo cassa del ristorante, oltre alla chiave di un’autovettura, che il giovane ha ammesso essere provento di furto e che era stata parcheggiata nella vicina via Diena.

Nei pressi del veicolo, la cui targa coincideva con quella segnalata alla Madonnina, si trovava un connazionale di 25 anni, che aveva vistose lacerazioni su entrambe le mani con copiosa fuoriuscita di sangue. Anche all’interno del veicolo, nella parte anteriore, erano presenti tracce ematiche

I due hanno poi ammesso di essere gli autori del colpo e sono quindi stati arrestati per i reati di furto aggravato in concorso e ricettazione Il 25enne è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Il veicolo e il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro penale.