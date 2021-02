Ennesimo furto in paese, stanotte è toccato al ristorante La Baracchina di Viale Vittorio Veneto

Brutto risveglio questa mattina per i proprietari del ristorante La Baracchina in corso Vittorio Veneto.

Presso il ristorante si è infatti consumato un furto, i ladri sono entrati nell'attività praticando un foro in una delle vetrate del locale. Non si sa ancora l'ammontare della refurtiva.

Sul caso indagano ora i Carabinieri.

"Ennesimo grave episodio di furto con scasso in paese, pare che ignoti abbiano praticato l’effrazione poche ore fa sfondando una delle vetrate perimetrali del locale.

Il tutto a pochi passi da dove poco tempo fa è stata devastata la lavanderia automatica e distrutta la macchina portamonete. Situazione grave quella della sicurezza in paese, lo denunciamo da anni ormai, invocando a più riprese le dimissioni dell’assessore Brighetti, politicamente inadatto a tale ruolo. Il 1 ottobre abbiamo anche protocollato la proposta di aprire un tavolo congiunto sulla sicurezza, aveva un mese per rispondere ma oggi a quattro mesi e mezzo di distanza e un sollecito del Prefetto, Zuffi si ostina a non rispondere, assurdo! Concludo sottolineando che l’unico vero controllo di vicinato funzionante in paese è quello creato da Francesco Sola anni fa con un gruppo whatsapp di oltre 50 persone sparse in modo eterogeneo nel territorio, per il resto solo cartelli" afferma il Consigliere comunale Mirco Zanoli (Rinascita Locale)