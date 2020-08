Ruba 1.200 euro di scarpe a Vignola, scoperto e arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri il titolare di un negozio di calzature, situato in via per Spilamberto a Vignola, ha subito un furto all'esterno del proprio negozio. Qualcuno aveva approfittato delle scatole da scarpe lasciate fuori dalla porta in attesa di essere trasportate all'interno ed aveva rubato merce per un valore di circa 1.200 euro.

Fortunatamente il negoziante si era accorto di quanto stava accadendo, quanto meno in tempo per vedere il ladro e l'auto con la quale stava fuggendo. Da qui la chiamata al 112 e l'arrivo sul posto di una pattuglia dei Carabinieri, che grazie alla testimonianza ha avviato immediatamente le indagini.

I carabinieri sono così risaliti ad un 38enne di Vignola e si sono portati presso la sua abitazione: lo hanno sorpreso proprio mentre stava scaricando le confezioni di scarpe rubate e le stava portando in casa aiutato da un amico, un 56enne anche lui del posto, risultato essere poi il proprietario del veicolo.

Oltre alle calzature sono stati trovati anche cinque copridivani trapuntati, risultati rubati quella stssa mattinata ai danni dell'Eurospin di via Gobetti.

Quindi, alla luce di quanto accertato, il 38enne è stato arresto per il reato di furto aggravato delle scarpe e tutti e due sono stati invece denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di ricettazione delle trapunte.

L’intera merce recuperata, dal valore di circa 1.500 euro è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.