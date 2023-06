Tenta di rubare uno scooter in strada, denunciato un 17enne

Durante la notte, la Squadra Volante è intervenuta in zona Buon Pastore, su segnalazione alla linea di emergenza 112NUE di due giovani che stavano tentando di rubare un motorino parcheggiato in strada. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno dato supporto al personale della Polizia Locale, che aveva già individuato i due ragazzi.

Uno dei due giovani è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce, mentre l'altro, un 17enen straniero, è stato fermato. Il minorenne è stato trovato in possesso di arnesi atto allo scasso in particolare di un martello, di un cacciavite e di una pinza, utilizzati per la forzatura del blocchetto di accensione dello scooter.

Trattandosi di un minorenne, il 17enen è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre gli arnesi sono stati sequestrati. Sono in corso accertamenti per l’individuazione del complice.