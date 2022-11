Vetrina in frantumi, ancora un furto da Piper Abbigliamento. "Non se ne può più"

La scorsa notte la vetrina di Piper Abbigliamento è andata in frantumi per la seconda volta nel giro di appena due mesi. Stesso modus operandi, ma con autori diversi: anche questa volta infatti, il ladro avrebbe sottratto un tombino stradale per poi usarlo come "ariete" per introdursi nel negozio.

Secondo quanto ricostruito dai filmati delle telecamere di sorveglianza un uomo incappucciato si sarebbe introdotto nel negozio intorno alle 4 del mattino, puntando dritto al fondo cassa. Oltre all'incasso, avrebbe rubato alcuni oggetti tra cui uno smartphone usato dai titolari per avvisare di promozioni e nuove collezioni i clienti più affezionati. "Non potremo più farlo, abbiamo perso tutti i numeri" racconta Giovanna Manfredini mentre cerca di riordinare il locale dopo l'irruzione, "ma speriamo che i nostri clienti si ricordino comunque di noi". Un danno che è morale ancor prima di essere economico: "non ne possiamo più", sospira Giovanna.

Morgan Piacentini, titolare di Piper Abbigliamento, racconta come, avvertito dall'antifurto, si sia recato immediatamente sul posto nel cuore della notte e lo abbia trovato avvolto nel fumo. Il secondo sistema di allarme che avrebbe dovuto concorrere all'impedimento del successo dell'incursione infatti, pare essersi avviato quando il ladro era già fuori, rendendo inutile il nebbiogeno.

Sul posto è intervenuta la Polizia, che sta cercando di ricostruire l'accaduto grazie a filmati di videosorveglianza e testimoni che avrebbero visto il ladro allontanarsi.