Scopre i ladri in negozio, imprenditore inseguito e speronato dalla banda

Verso le 5 di questa mattina Alessi Bici, nota attività di San Felice sul Panaro, ha subito l’ennesimo tentativo di furto, facendo salire addirittura ad una trentina i colpi di cui il negozio è stato bersaglio nel corso degli anni. I ladri sono fuggiti senza bottino, ma hanno speronato il furgone di Alessandro Alessi, il titolare, che si era precipitato sul posto. Il furgone è finito fuori strada ma fortunatamente Alessi è rimasto illeso.

"Da qualche mese una banda sta terrorizzando (quasi indisturbata) parecchi miei colleghi di Veneto, Lombardia ed Emilia - ha commentato sui social l'imprenditore - stamattina alle 5.15 è toccato a noi, sono arrivato in tempo per farli fuggire, ma a differenza delle volte precedenti, questa volta han cercato di farmi male, son dovuto scappare io e mi hanno distrutto il furgone tamponandomi a folle velocità. Questi non sono semplici ladri, perchè oltre a danneggiarti psicologicamente vorrebbero farlo anche a livello fisico".

Questa mattina anche il sindaco Michele Goldoni e il vicesindaco Bruno Fontana si sono recati presso il negozio di via Lavacchi per espirmere vicinanza al negoziante, ormai martoriato da criminali particolarmente interessati ai prodotti in vendita nella sua attività, per i quali evidentemente prospera un mercato nero, specialmente all'estero.

"Auspichiamo che vengano svolte rapide e tempestive indagini e contiamo sulla comprovata professionalità delle forze dell’ordine – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni – è un dato di fatto che nelle ultime settimane si siano registrati in tutti i Comuni della Bassa numerosi furti in aziende e abitazioni. Come Comune abbiamo messo in campo tutte le iniziative possibili, incluso il potenziamento del controllo di vicinato, per cercare di aumentare la sicurezza della nostra comunità. Ma chiederemo nelle sedi opportune anche un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine nel nostro territorio per una maggiore tutela dei cittadini".

Nella zona sono attivi e funzionanti i varchi veicolari installati dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord che si spera possano dare un contributo significativo alle indagini. Proprio per l’area del polo industriale di San Felice sul Panaro, c’è poi un progetto specifico dell’Amministrazione comunale di ulteriore potenziamento della videosorveglianza, con l’installazione di altre telecamere di ultima generazione. Il progetto è attualmente al vaglio del Ministero dell’Interno in attesa di via libera e di una parte del finanziamento.