Razzia al supermercato, donna in manette a Mirandola

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Mirandola hanno tratto in arresto una donna per furto aggravato. I fatti sono avvenuti poco prima delle 20.00 in un supermercato cittadino, dove la 35enne è stata bloccata dopo essersi impossessata di varia merce. E' stata infatti notata mentre oltrepassava le casse senza pagare, nascondendo parte della refurtiva in dosso: una perte del bottino era già stato caricato sulla sua auto.

I prodotti rubati, per un importo complessivo di 560 euro, sono stati recuperati e restituiti al responsabile del supermercato.

La donna è stata arrestata per furto aggravato. Questa mattina è stata condotta davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo.