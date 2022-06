Tenta di rubare un carrello con mille euro di spesa, arrestato

ella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 34enne per tentato furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso mentre tentava di portare, all’esterno di un supermercato ubicato nella periferia di Modena, un carrello della spesa pieno di merce, per un valore di oltre 1000 euro.

La refurtiva è stata tutta recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

Questa mattina l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale il Giudice, convalidando l’arresto, ha condannato l’uomo a 5 mesi di reclusione.