Ruba duemila euro di prodotti al supermercato, 37enne in manette

Ieri pomeriggio i carabinieri di Carpi e Soliera hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne residente in provincia di Reggio Emilia. L'uomo si è recato presso un supermercato di Soliera e, dopo essersi impossessato di prodotti alimentari ed alcolici per un valore totale di circa 2000 euro, ha cercato di uscire senza pagare.

Vistosi scoperto dall'addetto alla sicurezza, ha usato violenza nei confronti del personale addetto alla vigilanza. Sul posto sono intervenuti i militari i quali, dopo aver ricostruito l’accaduto, anche grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza, hanno dichiarato il 37enne in arresto con l’accusa di tentata rapina impropria.