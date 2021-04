Sorpreso dai carabinieri durante un furto, bloccato un 22enne

Il giovane è stato fermato in via Genova, a Carpi, e le successive indagini hanno permesso di addebitagli anche due furti consumati a metà marzo

Durante la scorsa notte i carabinieri di Carpi sono riusciti a sventare un furto ai danni di un'attività commerciale di via Genova. I militari sono potuti intervenire prontamente, sorprendendo il ladro all'interno dei locali. E' stato così fermato e accompagnato in caserma un 22enne tunisino domiciliato in città, disoccupato e pregiudicato.

L'arrivo dei militari ha di fatto impedito che il furto venisse consumato. Le indagini compiute durante la notatta hanno però permesso di evidenziare a carico del giovane la responsabilità in ordine ad altri due furti, stavolta consumati, il 16 e il 18 marzo in danno di altri due esercizi commerciali della città.