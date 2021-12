Sassuolo, furto sventato in via Respighi. Due denunciati

Un furto sventato, ieri pomeriggio, grazie alla segnalazione di privati cittadini ed al tempestivo intervento della Polizia Locale di Sassuolo. Nel pomeriggio, infatti, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, una pattuglia ha raggiunto via Respighi per verificare la possibilità di un furto in atto.

Giunti sul posto gli agenti hanno individuato due persone, di 67 e 46 anni, italiani e residenti a Sassuolo pregiudicati e già noti alle Forze dell’Ordine, intenti ad accatastare materiale sottratto da un edificio e pronto per essere caricato su un autocarro. Le due persone sono state denunciate a piede libero per furto ed la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.