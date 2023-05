Furto nella notte, rubata l'attrezzatura dei Vigili del Fuoco a Finale

L'ondata di furti che sta interessando la Bassa modenesi nelle ultime settimane non ha risparmiato neppure i Vigili del Fuoco. Nella notte tra Lunedì 8 e Martedì 9 Maggio, infatti, il distaccamento dei pompieri di FInale Emilia , in via per Modena, è stato meta di ladri, che hanno rubato anche l’attrezzatura fondamentale per il soccorso tecnico-urgente. Le immagini della video sorveglianza sono al vaglio degli inquirenti ed è stata sporta denuncia alle autorità competenti.

"Siamo veramente rattristati per il fatto accaduto, perché hanno colpito sopratutto il nostro morale - spiegano gli Amici dei Vigili del Fuoco di FInale Emilia - Mai potevamo pensare che accadesse una cosa del genere, al mondo esistono persone senza scrupoli. Comunque ci rialziamo e continuiamo a fare fare quello che abbiamo sempre fatto: aiutare la gente!"

I Vigili del Fuoco aggiungono: "Rincresce dover prendere atto che anche Enti pubblici a servizio del cittadino sono oggetto di questi atti, ancora di più se a farne le spese sono volontari che dedicano il loro tempo, le loro energie e si impegnano anche per raccogliere fondi per garantire il miglior servizio possibile".