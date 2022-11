Secondo furto in un mese a "In Vino Veritas", colpo fotocopia del precedente

A metà ottobre, pochi giorni dopo l'inaugurazione, il nuovo locale "In Vino Veritas" di Piazza Roma - all'angolo con via dei Lovoleti - era stato visitato da un ladro, che era riuscito ad introdursi nottetempo fuggendo poi con l'ìincasso. Un mese dopo è accaduto esattamente la stessa cosa.

La scorsa notte, infatti, è andato a segno un secondo colpo con le stesse modalità del precedente. Il criminale, evidentemente agile ed esile, è riuscito ad entrare nel negozio sfruttando un vasistas di piccole dimensioni che si trova nella parte superiore di una delle vetrine. Anche questa volta è stato preso di mira il registratore di cassa: ancora da quantificare il bottino, che tuttavia consisterebbe quantomeno nell'incasso della sera precedente. Sono in corso le verifiche da parte del titolare.

In questo caso è scattato l'allarme, ma il ladro ha fatto in tempo a dileguarsi. Dopo la segnalazione alla Polizia, sul posto è intervenuta anche la Scientifica per raccogliere elementi utili alle indagini. Non si esclude per altro che si possa trattare dello stesso malvivente che aveva colpito a metà ottobre.