Furti nei negozi, in un giorno tre arresti e una denuncia

Nella giornata di ieri i carabinieri sono stati chiamati ad intervenire su tre diversi furti avvenuti in provincia. Il primo caso, il più significativo, è avvenuto a Fiorano Modenese. Qui sono state tratte in arresto in arresto per furto aggravato due persone, un giovane di 27 anni e una ragazza di 25. I due sono stati fermati dal personale addetto alla sicurezza di un supermercato, mentre stavano tentando di fuggire dopo aver rubato un televisore del valore di circa 500 euro.

Inoltre, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello del tipo “a farfalla” e di alcuni indumenti intimi maschili, risultati rubati all’inizio del mese presso un negozio di intimo di Formigine. I due, saranno giudicati per direttissima nel corso della mattinata odierna.

A Castelfranco Emilia, nel pomeriggio, è invece finito in manette con la stessa accusa un uomo di 42 anni. Il furto è avvenuto in un negozio (non si conosce quale) e la merce asportata aveva un valore complessivo di quasi 700 euro. L’uomo sarà a sua volta condotto in tribunale questa mattina.

Solo una denuncia a piede libero, invece, per una 51enne che è stata sorpresa a Spilamberto a commettere un furto abbastanza singolare. La donna è infatti fuggita dal ristorante in cui lavorava dopo aver rubato due stecche di sigarette.