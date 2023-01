Omicidio Alice Neri, Gaaloul in carcere a Modena. Domani l'interrogatorio

Nel primo pomeriggio di oggi è arrivato al carcere di Sant'Anna di Modena Mohamed Gaaloul, scortato dalla Polizia Penitenziaria che lo ha prelevato all'aeroporto di Linate. Il 29enne tunisino è infatti partito stamattina dall'aeroporto di Parigi dopo il nulla osta dell'autorità francese al suo trasferimento in Italia, dove è indagato per l'omicidio di Alice Neri.

Gli inquirenti avevano individuato il suo profilo già intorno al 27 novembre, una settimana dopo il delitto di Concordia, e il mandato di arresto europeo era stato richiesto il 28 novembre. Soltanto nella mattina del 14 dicembre si era conclusa la latitanza del 29enne, dopo diversi tentativi di fermo non andati a buon fine. Il personale del Servizio di Polizia Giudiziaria del Commissariato della cittadina francese di Mulhouse, con il supporto della Brigata di Ricerca e Intervento di Strasburgo, aveva catturato lo straniero.

Dopo l'iter giudiziario di garanzia in terra transalpina, finalmente il trasferimento in Italia. Gaaloul è stato portato in carcere dove ha potuto conferire direttamente con il proprio legale modenese, l'avvocato Roberto Ghini. Un incontro durato circa un'ora, nel corso del quale il magrebino si è detto preoccupato delle accuse gravi che gli vengono mosse. Domani pomeriggio si terrà l'interrogatorio formale davanti a Giudice per le indagini preliminari, nel corso del quale potrebbero emergere elementi molto importanti.