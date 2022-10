L'autogiro precipita poco dopo il decollo, muore a 72 anni Gabriele Baldoni

Erano da poco passate le ore 18 quanto il suo autogiro, decollato pochi attimi prima, è precipitato andando a schiantarsi in un'area boschiva. Un incidente che non ha lasciato scampo a Gabriele Baldoni, 72 anni. E' accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Sassostorno di Lama Mocogno.

Qui Baldoni possedeva un autogiro, un velivolo ultraleggero simile ad un piccolo elicottero, con il quale in passato aveva compiuto numerosi voli. Era un appassionato e aveva lasciato il mezzo presso l'azienda agricola di un conoscente, dalla quale ieri era partito poco prima del tramonto, probabilmente per un breve volo di prova.

Qualcosa però è andato storto e il velivolo è precipitato, purtroppo da un'altezza tale da non lasciare scampo al pilota. Ambulanza e automedica del 118 si sono precipitati in via Poggio, insieme ai Vigili del Fuoco, ma ogni speranza si è rivelata vana. Il 72enne è deceduto pressochè sul colpo.

Baldoni era originario di Pavullo, ma da tempo viveva a Massa, sull'altro versante dell'Appennino. Era comunque molto legato alle sue origini e spesso faceva ritorno in montagna, anche per la sua passione legata al volo che in quelle terre ha una forte tradizione. Lavorava ancora come artigiano edile: la famiglia è molto conosciuta per un'impresa molto attiva con sede nel capoluogo del Frignano.

All'origine della tragedia ci sarebbe un guasto al motore del velivolo: è questa la prima ipotesi formulata ieri. Sul luogo dell'impatto sono arrivati i Carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire l'accaduto.

La Procura ha disposto un esame autoptico sulla salma. Parimenti sarà ovviamente necessaria anche un'analisi dell'autogiro per comprendere se effettivamente vi sia stato un malfunzionamento e a cosa questo sia stato dovuto.