Bloccata in cima ad una palma, gattina recuperata dai Vigili del Fuoco

È stata salvata e riportata a terra dai Vigili del fuoco la gattina, di nome Renata, che si era arrampicata su una palma alta circa otto metri nel giardino della scuola dell’infanzia Matilde di Canossa, in stradello San Marone, da dove non è più stata in grado di scendere da sola.

La gattina probabilmente era sull’albero già da qualche giorno quando lunedì 25 ottobre, al rientro a scuola dopo il fine settimana, il personale scolastico si è accorto della sua presenza e ha capito che era rimasta intrappolata.

Gli operatori hanno immediatamente avvertito l’Ufficio diritti animali del Comune di Modena che a sua volta ha allertato i Vigili del fuoco i quali, il martedì mattina, sono intervenuti salendo con l’autoscala fino alla cima dell’albero e recuperando la gattina.

Nel frattempo, i ragazzi dello studentato universitario che si trova nell’area si sono impegnati nella ricerca del proprietario e sono riusciti a trovarlo: la gattina Renata, che al momento si trova in un ambulatorio veterinario per gli accertamenti sanitari del caso, potrà così tornare presto a casa.