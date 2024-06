Gattino di tre mesi intrappolato nel motore di un'auto: Vigili del Fuoco al Casello di Modena Sud

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, i Vigili del Fuoco di Vignola sono intervenuti presso il casello autostradale di Modena sud per un insolito e delicato salvataggio. Un gattino di circa tre mesi era rimasto intrappolato nel vano motore di un'auto.

L'incidente

Mentre la vettura, una VW Polo, era in colonna a pochi metri dal casello, il piccolo felino è sfrecciato tra le auto infilando nel passaruota della Polo e rifugiandosi nel vano motore. L'episodio ha subito attirato l'attenzione dei presenti, che hanno allertato i soccorsi.

L'Intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco ha impiegato circa un'ora per liberare il gattino, operando con grande precisione e delicatezza. Per raggiungere l'animale, è stato necessario sollevare la vettura utilizzando cuscini pneumatici, smontare la ruota, il passaruota, il fanale e il paraurti. Alla fine, il gattino è stato recuperato sano e salvo e posto in un'apposita gabbietta.

Intervento della Polizia Stradale e del Gattile

La polizia stradale ha successivamente contattato il personale del gattile locale, che ha verificato l'ottimo stato di salute del piccolo animale. Il gattino è stato quindi portato nella struttura per essere accudito.