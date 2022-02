Operazione al cuore bloccata dai genitori, "Trasfusione solo con sangue no-vax"

"Per un delicato intervento chirurgico serve sangue no vax, per motivi tecnici sanitari solo il sangue di alcuni sarà accettato, quindi servono molti più donatori del normale. Insomma 1 su 10 sarà ritenuto valido. Se residenti in provincia di Bologna è meglio". Con questo messaggio diffuso su Telegram a metà gennaio e con i successivi passaggi giudiziari è diventata pubblica una vicenda estremamente delicata legata ad una famiglia modenese e all'intervento chirurgico cui dovrà essere sottoposto il loro figlio, ancora minorenne.

L'operazione al cuore prevista al Sant'Orsola di Bologna è stata bloccata per volontà dei genitori. Sul piatto c'è il sangue utilizzato per la trasfusione durante l'intervento: la pretesa è che non si utilizzi sangue proveniente da donatori che si sono vaccinati contro il coronavirus. La famiglia ritiene infatti di voler "preservare" il figlio da quelle che ritiene sostanze nocive e trasmissibili inoculate attraverso i sieri anti-covid.

Comprensibilmente, l'ospedale e il centro trasfusionale bolognesi si sono opposti con fermezza, visti i rigidi protocolli di sicurezza che devono essere seguiti in caso di donazioni di sangue a scopo trasfusionale.

Il "muro contro muro" ha spinto la famiglia a rivolgersi agli avvocati, con il caso che è così approdato in tribunale, con il giudice tutelare che dovrà esprimersi a breve.

La condivisione del messaggio sulle chat di area no-vax ha portato a farsi avanti diversi volontari che si identificano nella battaglia della famiglia modenese e che sarebbero pronti a donare il sangue.

Purtroppo, visto il clima che si respira nel paese, era solo questione di tempo prima che si verificasse uno scontro di questo tipo. La delicatezza dell'argomento e della decisione cui spetterà al giudice è di tutta evidenza, e trascende anche il discorso relativo al caso specifico dei vaccini per il covid. Un altro tema legato alle cure mediche che questa pandemia ha spalancato.