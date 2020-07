Sequestrato esemplare di ghiro detenuto in una gabbia, scatta la denuncia

I Carabinieri Forestali del Gruppo di Modena hanno rinvenuto un esemplare di ghiro detenuto illegalmente all’interno di una gabbia da un privato cittadino, il quale si è giustificato sostenendo che non era sua intenzione tenerlo, ma che lo avrebbe poi liberato. La detenzione di specie selvatiche è però ilegale, quindo l’animale è stato sequestrato e affidato in custodia al Centro fauna selvatica il Pettirosso di Modena.



Il ghiro che è un piccolo mammifero e appartiene alla classe dei roditori, di cui rappresenta uno degli esemplari più antichi esistenti sulla terra fa parte della fauna selvatica e ne è pertanto vietata la cattura e la detenzione. E’ una specie tutelata da ula legge del 1992, in quanto considerata non cacciabile ed è inoltre specie protetta dalla Convenzione di Berna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Carabinieri Forsetali di Modena ricordano che la fauna selvatica è sempre protetta, in quanto patrimonio indisponibile dello stato e non è mai detenibile da privati: ’illegale detenzione configura il reato di furto venatorio. Pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione al rispetto della normativa di questo settore, che spesso viene ignorata o sottovalutata.