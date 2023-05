Giovani irregolari e contrasto agli stupefacenti, i Controlli dei Carabinieri

Nel corso della nottata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno dato attuazione ad una serie di controlli sul territorio, finalizzati a garantire la sicurezza delle persone e la serena fruibilità degli spazi pubblici cittadini.

Il servizio ha visto impegnate numerose pattuglie per il controllo della circolazione stradale e la vigilanza delle piazze e aree verdi più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

In tale contesto, nella prima serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno identificato alcuni giovani all’interno del Parco XXII Aprile, uno dei quali, 19enne, risultato irregolare in Italia e già raggiunto da precedenti provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato, è stato accompagnato ad un Centro per il Rimpatrio.

Alle due del mattino, un 47enne è stato fermato nella zona di Viale Gramsci e denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza alcolica e con patente sospesa di validità. L’uomo, alla guida di un furgone, è stato sorpreso con tasso alcolico molto superiore al limite consentito dalla Legge.

A Maranello (MO), poco dopo la mezzanotte, i militari hanno controllato il conducente di un’autovettura, 21enne, trovato in possesso di Marijuana. Il giovane è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura e sono stati effettuati accertamenti per verificare il suo stato psicofisico alla guida del veicolo, in relazione all’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Alle quattro del mattino, sulla Via Circondaria di Sassuolo, un 38enne conducente di un’autovettura, risultato alla guida sotto l’influenza dell’alcool con un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stati di ebbrezza. All’atto dell’accertamento, è stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.