Malore alla guida e schianto, muore l'imprenditore Giuseppe Mandini

Con ogni probabilità a causa di un improvviso malore mentre si trovava alla guida, Giuseppe Mandini ha perso il controllo della propria Fiat Punto mentre percorreva la Provinciale a Savignano sul Panaro, finendo per schiantarsi contro un albero. E' accaduto ieri mattina in via Claudia, all'altezza del civico 3541: l'auto ha invaso la corsia opposta, salendo sul marciapiede e terminando la propria corsa contro un platano.

Per il 70enne non c'è stato nulla da fare. Probabilmente non è stato l'impatto con l'albero ad ucciderlo - anche in virtù della ridotta velocità - ma il malore che ha causato anche l'uscita di strada. I sanitari e il medico del 118 giunti tempestivamente da Vignola non hanno potuto nulla, se non confermare il decesso. Il caso è stato gestito dalla Polizia Locale delle Terre di Castelli.

Mandini era originario del bolognese, ma da qualche mese si era trasferito dalla vicina Anzola proprio a Savignano sul Panaro, dove attualmente risiedeva.

La sua attività lavorativa ha un riscontro tangibile ancora oggi: insieme al socio Lorenzo Mingozzi nel 1976 aveva infatti fondato il timbrificio Z DUE ad Anzola. Un'attività artigianale che con il passare degli anni è cresciuta fino a diventare una vera realtà industriale, specializzata nella stampa flexografica. Con 48 anni di storia alle spalle, la Z Due si è trasferita oggi come sede principale a Cavazzona di Castelfranco Emilia e conta 5 stabilimenti in Italia e uno anche in Polonia, posizionandosi come leader nazionale del suo settore.