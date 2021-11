Ciclista investita e uccisa, i famigliari chiedono giustizia: "Era una persona semplice e umile"

“Era la mamma. Una persona semplice, umile, che non pensava mai a se stessa, non andava dalla parrucchiera né si truccava: andava lavoro al mattino, faceva la spesa, tornava a casa e cucinava anche per mio fratello e mia nonna, ripartiva per il ristirante, sempre con la sua bicicletta, che ci fosse il sole o che piovesse”.

A parlare è Milos, figlio di Gorica Dilic, la 52enne vittima del tragico investimento pirata avvenuto all’una di notte di domenica 14 novembre 2021 in via Vignolese, all’altezza del civico 414, a Modena.

La donna stava tornando a casa in bicicletta dal ristorante “Stradyvari”, dove lavorava da tanti anni, quando è stata travolta da un’auto che procedeva nella sua stessa direzione di marcia e il cui conducente ha tirato diritto lasciandola sull’asfalto.

Le forze dell’ordine hanno già rinvenuto il veicolo e sono anche risaliti a chi lo guidava, “ma al momento non abbiamo ancora ricevuto alcuna notifica - spiegava ieri mattina il figlio della vittima - C’è tanta rabbia: se l’automobilista si fosse fermato sarebbe stato diverso, ma il fatto che abbia lasciato lì mia mamma e sia fuggito ci lascia sbigottiti. Anche perché non sappiamo ancora se sia morta sul colpo, se altri l’abbiano soccorsa e se la fuga dell’investitore possa averla anche privata delle ultime possibilità di salvezza. Quello che sappiamo è che è scappato e che procederemo in ogni modo contro questa persona: non riporterà indietro la mamma, ma è giusto che chi commette un reato, tanto più di questa gravità, paghi”

La famiglia si è affidata a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che si è subito attivata per acquisire tutta la documentazione disponibile del sinistro e per monitorare le indagini della Procura di Modena.

Originaria di Kragujevac, città a duecento chilometri da Belgrado, in Serbia, Gorica Dilic si era trasferita in Italia per lavoro nel 1996: un anno a Salerno e poi a Modena. Aveva sempre operato nel campo della ristorazione, prima come lavapiatti e poi come aiuto cuoco, prestando servizio in diversi ristoranti della zona: da oltre dieci anni lavorava allo Stradyvari, già “Pizza e Altro”, dov’era stimata e ben voluta da tutti, tanto da essere stata riconfermata anche dalla nuova gestione. Era lei al mattino che apriva il locale, e spesso staccava molto tardi, com’è accaduto quel maledetto sabato notte.I familiari di Gorica sono in attesa da un momento all’altro del nulla osta dell’autorità giudiziaria, che non ha ritenuto necessaria e non ha disposto l’autopsia sulla salma, per poter fissare la data dei funerali della loro cara. Ma attendono con ansia risposte anche dagli inquirenti.