Temporale su Carpi, diversi danni per la grandine e il forte vento

Il fronte temporalesco che ha iniziato a sferzare la nostra provincia a metà pomeriggio ha causato diversi disagi in particolare sulla città di Carpi e nelle zone limitrofe, dove intorno alle ore 19.30 si è scatenata una violenta grandinata.

Insieme al forte vento, i chicchi di grandine - alcuni di grosse dimensioni - hanno causato non pochi danni, in particolare agli alberi, ma anche agli edifici. Numerose alberature o grossi rami si sono abbattuti sulle strade in più punti della città e nelle campagne, costringendo Vigili del Fuoco e forze dell'ordine a vari interventi di rimozione e messa in sicurezza.

Si segnala che via Fossanuova resterà chiusa a lungo nel tratto fra via Fornaci e via Argine Panzano, in quanto un grosso albero intralcia la circolazione.

In serata anche via Marx è stata chiusa nel tratto fra via Montessori e lo svincolo con la Romana Sud. Seguiranno aggiornamenti