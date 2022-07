Ancora grandine sulla pianura modenese, danni in diverse zone

Un copione che ormai si ripete con una certa regolarità: un violento temporale accompagnato da forte vento e grandine. Intorno alle ore 21 il fronte temporalesco ha investito la pianura modenese, rovesciando al proprio passaggio molta acqua in brevissimo tempo.

Sono state segnalate grandinate a macchia di leopardo, anche con chicchi di notevoli dimensioni. La fascia tra Formigine e Modena quella al momento più martoriata.

In diverse aree si sono verificati crolli di rami o di piante, dalla pedemontana fin nella Bassa, in particolare sotto le forti raffiche di vento. Le Squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro su diverse situazioni, ma al momento non si segnalano casi particolarmente gravi.

Disagi anche alla viabilità autostradale in concomitanza con il passaggio della perturbazione, mentre sulla Modena-Sassuolo si è verificato un incidente stradale all'altezza di Baggiovara.