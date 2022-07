Le Piane di Mocogno imbiancate a luglio, grandinata straordinaria

Le piste da fondo e da discesa imbiancate come nei primi giorni di inverno e il piazzale che funge da parcheggio coperto da una coltre bianca di alcuni centimetri. Uno scenario surreale nel pomeriggio del 28 di luglio alle Piane di Mocogno, quasi a riportare la stazione sciistica del nostro Appennino già avanti (o indietro) di sei mesi.

E' l'effetto di una intensa grandinata che ha colpito le Piane intorno alle ore 15 di oggi, depositando chicchi fini ma molto numerosi. Fortunatamente la violenza del temporale e la dimensioni dei chicchi di ghiaccio non hanno causato danni degni di nota nella piccola località.

Danni minimi per il forte vento e i temporali a macchia di leopardo anche in altre zone dell'Appennino modenese che sono state investite dai temporali. Ricordiamo a tal proposito che in tutta la regione è stata diramata un'allerta meteo di colore giallo per il maltempo, che sarà valida anche nella giornata di domani.