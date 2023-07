Grandine su Modena, danni e disagi in provincia

Un forte temporale si è abbattuto su Modena nel pomeriggio di oggi, con forti raffiche di vento e grandine sparsa.

In alcune zone della provincia i chicchi di grandine hanno raggiunto anche dimensioni notevoli come avvenuto nella zona di Formigine o di San Felice, ma il maltempo non ha risparmiato neppure alcune zone dell bassa.

Al momento non sembrano essere in corso interventi particolari da parte dei Vigili del Fuoco o delle Forze dell'Ordine. ++ Seguiranno aggiornamenti ++