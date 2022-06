Forti grandinate nel modenese, chicchi da record in Appennino

Come preannunciato dall'allerta meteo diramata questa mattina, a aprtire dal tardo pomeriggio un fronte temporalesco ha iniziato ad abbattersi sul territorio modenese. E' toccato prima all'alto Appennino e alla fascia pedemontana, dove sono stati segnalate importanti grandinate, con accumuli notevoli e chicchi di grande dimensioni (fino a 10 cm di diametro). Scene particolari sono state riprese in Appennino, con zone imbiancate come in inverno (in foto la Croce Arcana)

Colpite in particolare le zone di Pievepelago, il pavullese e la fascia collinare fra Castelvetro e Maranello.

La perturbazione si è poi sposta a valle, investendo la citt à di Modena e il resto della pianura. Si segalano grandinate a macchia di leopardo.

Numerosi anche i fulmini che si sono abbattuti sulla città, con problemi agli impianti elettrici che in alcuni casi sono saltati. Il quadro è in rapida evoluzione e presto inizierà anche una ricognizione dei danni. ++ Articolo in aggiornamento ++

L'allerta meteo

Dalle 12 di mercoledì 15 giugno è attiva anche per il territorio modenese l'allerta meteo emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla per temporali fino alla mezzanotte di oggi. Dalla mezzanotte nessun fenomeno ai fini dell'allertamento.

"Per la giornata di mercoledì - si legge nell'allerta - non si escludono temporali di forte intensità su tutta la regione, più probabili sui settori emiliani occidentali nel corso del pomeriggio sera, con possibili effetti e danni associati. Per giovedì 16 giugno non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento".

