Maltempo, grandine sulla fascia pedemontana. Cinque feriti a Novi

Ancora temporali e grandine sulla pianura modenese. Nel primo pomeriggio di oggi, come previsto dal meteo, una violenta perturbazione ha attraversato il notro territorio, colpendo in particolare la fascia pedemontanta. I territorio compresi tra Sassuolo, Fiorano, Maranello, Formigine, Castelnuovo e Castelfranco sono stati sottoposti a piogge intense - seppur di breve durata - ma soprattutto a forti grandinate, che hanno causato danni a edifici e automobili. Diverse le strade finite sott'acqua e i locali allagati, con decine di chiamate ai Vigili del Fuoco.

La situazione è stata particolarmente critica anche nella Bassa, in particolare fra Novi e Concordia, specialmente per il forte vento, che ha portato devastazione.

A Novi in via Provinciale un furgone Iveco Daily è stato schiacciato da un albero e vi sarebbero due persone ferite gravemente. Un terzo automobilista p stato ferito nella sua auto, anche in questo caso colpita da un ramo. Il forte vento ha poi rotto le vetrate di un negozio, dove altre due persone sono state lievemente ferite. In paese stanno operando il 118 , Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Carabinieri. La Provinciale è chiusa fino al confine con il mantovano. Seguiranno aggiornamenti