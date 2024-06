Grossi cani e in tuta scura, così rapinano e picchiano i loro coetanei

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nelle scorse settimane, un'operazione congiunta delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di cinque giovanivtra cui anche un modenese, accusati di rapina, estorsione, lesioni personali aggravate e porto illegale di armi in concorso. I responsabili sono un 20enne e un 23enne di Bologna, un 22enne di Modena e due minorenni.

Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto e coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno fatto luce sugli eventi accaduti la sera del 1° ottobre 2023. In quella data, alcuni ragazzi erano stati rapinati davanti a una discoteca di San Pietro in Casale da una banda di giovani accompagnati da due cani di grossa taglia. Gli aggressori, che indossavano tute scure, avevano utilizzato gli animali per intimidire le vittime.

La dinamica delle rapine

Il gruppo aveva avvicinato le vittime con la scusa di chiedere una sigaretta, per poi perquisirle, picchiarle e rapinarle dei loro effetti personali, tra cui una bicicletta, una cintura griffata, uno smartphone, una carta d'identità e del denaro contante. Due delle vittime avevano riportato ferite al torace e alla testa, richiedendo cure mediche da parte del 118, con prognosi di sette giorni.

Grazie alle indagini approfondite, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare i tre maggiorenni, che sono stati sottoposti a misura cautelare. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna ha disposto per loro l'obbligo di dimora nei comuni di residenza, con divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni tra le ore 20:00 e le ore 07:00.

Per quanto riguarda i due minorenni coinvolti, le loro responsabilità penali saranno valutate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. La Procura avanzerà le richieste necessarie al Tribunale per i Minorenni, che deciderà le misure da adottare.

Questo episodio di violenza sottolinea ancora una volta l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura nella tutela della sicurezza pubblica e nel contrasto alla criminalità giovanile. Le indagini continueranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per prevenire il ripetersi di simili episodi.