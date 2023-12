Guasto ad una condotta idrica, lavori urgenti tra via Verdi e via Emilia

Guasto alla rete idrica in zona Musicisti. Dalla tarda mattinata di oggi i tecnici del Gruppo Hera sono al lavoro in viale Verdi, all'angolo con via Emilia Est a Modena a causa di un guasto ad una tubatura.

Per permettere la riparazione della condotta è stato chiuso, in collaborazione con la Polizia Locale, il tratto iniziale di viale Verdi, mentre in via Emilia direzione centro si procede a una sola corsia. Non è di fatto possibile uscire da via Verdi per immettersi in via Emilia. La limitazione riguarda anche la linwa del trasporto pubblico, con gli autobus urbani di Seta che sono stati deviati su percorsi alternativi.

Il servizio idrico sarà sospeso verso le ore 13 a circa 200 utenze dei condomini che afferiscono a quella zona. I lavori si protrarranno indicativamente fino alle ore 18 circa, con i tecnici impegnati a ridurre al minimo gli inevitabili disagi per gli utenti.