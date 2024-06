Alla guida di una bicicletta rubata: 30enne denunciato per ricettazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel pomeriggio del 27 giugno, i Carabinieri della Stazione di Bomporto hanno denunciato un 30enne per ricettazione, dopo averlo trovato alla guida di una bicicletta elettrica rubata il giorno precedente.

L’intervento è scaturito da una segnalazione al 112 da parte del legittimo proprietario della bicicletta, che aveva notato il proprio mezzo in transito e richiesto l’intervento della pattuglia. I militari, giunti sul posto, hanno proceduto al controllo e all'identificazione del 30enne. Gli accertamenti successivi hanno confermato che la bicicletta in suo possesso era effettivamente quella denunciata come rubata il giorno prima.

Non essendo in grado di giustificare il possesso del mezzo, l’uomo è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di ricettazione. La bicicletta è stata prontamente restituita al legittimo proprietario.

Questa operazione testimonia l'efficacia della collaborazione tra i cittadini e le forze dell'ordine, e l'importanza di segnalare tempestivamente episodi di furto per facilitare il recupero dei beni sottratti e l'identificazione dei responsabili.