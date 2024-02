Alcol e droga sulle strade, quattro denunce in provincia

Drante lo scorso weekend i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito diversi controlli che hanno interessato tutta la provincia. I militari della Stazione di Fanano hanno proceduto al controllo di un veicolo, alla guida del quale si trovava un operaio di 23 anni. Il giovane conducente, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana e per tale motivo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nella rete dei controlli è finito anche un 22enne, che a Lama Mocogno è stato trovato in possesso di qualche dose di hashish e di cocaina. E’ stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

A Vignola e Maranello i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 33enne e un 47enne, risultati positivi al controllo con l’etilometro. Un giovane di 23 anni, a espressa richiesta dei militari che lo avevano fermato, ha invece rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Anche lui è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena. Nei confronti dei tre conducenti è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

A Carpi un 22enne non si fermava all’alt, che gli era stato intimato dalla pattuglia e si è dato alla fuga. Prontamente inseguito, è stato raggiunto e identificato dai militari dell’aliquota Radiomobile. All’esito delle verifiche è risultato non essere in possesso della patente di guida, in quanto mai conseguita e per lui sono scattate numerose contravvenzioni.