A zig-zag lungo la A22 con un autoarticolato, tasso alcolico sei volte oltre il limite

In questi giorni di festa la Polizia Stradale di Modena, in ambito ordinario e sulle tratte autostradali, è stata impegnata con le proprie pattuglie sia nella verifica al rispetto delle norme comportamentali definite dal Codice della Strada, ma anche al controllo e al possesso dei requisiti psicofisici ed abilitativi richiesti ai conducenti dei veicoli. L’attività svolta ha permesso di controllare oltre 350 veicoli e conducenti, e in alcuni di essi si sono riscontrate alcune condotte, siano essi neopatentati o conducenti professionali alla guida di veicoli commerciali, particolarmente gravose per la circolazione stradale.

Gli agenti hanno accertato la guida sotto l’influenza dell’alcol di tre giovani conducenti, poiché il loro tasso alcolemico è risultato superiore allo 0,8 g/l e pertanto la condotta è punita con il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica che prevede, oltre alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, il ritiro e la sospensione della patente patente di guida da 6 mesi a 1 anno.

Ma l’attività operativa di maggior rilievo è avvenuta lungo l’A22, dove l’intervento fondamentale della pattuglia autostradale ha permesso di fermare un autoarticolato proveniente dall’Est Europa che percorreva le corsie con a zig-zag mettendo in serio pericolo la sicurezza stradale. All’atto del controllo, l’autista è risultato positivo all’accertamento alcolemico con un tasso pari a 3 grammi/litro, ovvero sei volte oltre il limite consentito dalla legge ai conducenti in generale.

Anche due uomini, un cittadino extra comunitario che viaggiava sull’autostrada A22 direzione Brennero ed un cittadino italiano che percorreva una strada della provincia, sono stati deferiti presso l’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Modena perché entrambi in possesso di una patente di guida verosimilmente contraffatta. Infatti, da un’accurata valutazione dei titoli abilitativi, gli operatori notavano che le stesse presentavano alcuni sistemi di sicurezza non conformi rispetto ai modelli conosciuti dalle FF.OO.

Pertanto, i conducenti venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria in quanto privati cittadini in possesso di documento personale contraffatto e idoneo a trarre in inganno la fede pubblica; il documento veniva sequestrato e messo a disposizione degli inquirenti. Inoltre, la pattuglia ha proceduto a redigere le sanzioni amministrative statuite dal Codice della Strada per essersi posto alla guida di un veicolo senza aver conseguito la patente di guida, applicando anche il fermo amministrativo di tre mesi alle rispettive autovetture.