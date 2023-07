Controlli dei Carabinieri, una denuncia per alcol alla guida e una segnalazione per droga

La scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e delle dipendenti Stazioni hanno effettuato nuovi servizi mirati a garantire la sicurezza della circolazione stradale nel territorio degli otto comuni dell’Unione del Distretto Ceramico, proseguendo l’attività di vigilanza sulla viabilità stradale urbana ed extraurbana, già avviata all’inizio della stagione estiva ed incrementata in occasione dell’aumento della mole di traffico nelle serate dei fine settimana.

Alle tre del mattino, una pattuglia impegnata in un posto di controllo alla circolazione stradale istituito nel comune di Formigine (MO), hanno intimato l’alt ad un’autovettura dall’andamento alquanto incerto. Il conducente, sottoposto a controllo con alcool-test, è risultato positivo, confermando lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcolici.

La persona, 66enne, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata ritirata per la sospensione.

Poco dopo la mezzanotte di ieri invece , i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nel corso di uno dei controlli notturni nei parchi e nelle altre aree verdi pubbliche cittadine, hanno notato una persona sospetta che, alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga. Inseguito e fermato, nel corso del controllo è stato trovato in possesso di cocaina e hashish. Il giovane, 19enne, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il servizio effettuato rientra nella più ampia pianificazione delle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena nei 47 comuni della provincia.