Guida in stato di alterazione, un fenomeno allarmante. Servizi dedicati sulle strade

L’assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti provoca effetti molto gravi sull’organismo umano, che risultano particolarmente pericolosi per chi si pone alla guida di un qualsiasi veicolo poiché l’abuso di queste sostanze provoca un abbassamento di concentrazione e una perdita di riflessi, con relativa mancata percezione del pericolo durante la circolazione stradale.

Per tale motivo, soprattutto in relazione all’aumento del fenomeno nelle serate estive connesso alla cd. “movida”, continui e costanti sono i servizi messi in campo dalla Polizia di Stato per contrastare questo fenomeno.

Nella notte tra sabato e domenica è stato predisposto un articolato servizio che ha visto impegnati diversi equipaggi della Polizia Stradale di Modena, insieme a un medico della Polizia stradale e con l’impiego di un ufficio mobile che hanno proceduto a controlli a tappeto su alcune strade della provincia per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti di autoveicoli.

Nel corso del servizio sono stati controllati 49 autoveicoli e identificate 62 persone:

Nello specifico, delle 49 persone sottoposte all’alcool test, una (di nazionalità straniera ma residente in Italia) è risultata positiva con un valore di 1.35 g/l in ambedue le rilevazioni (effettuate a dieci minuti di distanza l’una dall’altra). Al soggetto è stata contestata la violazione dell’art. 186 co. 2 Cds, con conseguente denuncia all’A.g., e dell’art. 135 c. 14 Cds con ritiro della patente di guida. Questa, infatti, seppur valida, non è stata convertita nel tempo limite di un anno dall’ottenimento della residenza italiana a opera del conducente fermato.

Si segnala, poi, che n. 7 persone sono state sottoposte a esami, con esito negativo, per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Dall’inizio dell’estate complessivamente la Polizia Stradale di Modena ha ritirato ben 21 patenti di guida a conducenti risultati essersi posti alla guida del veicolo in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.