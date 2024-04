Alla guida senza patente e assicurazione: fermato 24enne a Maranello

Nei giorni scorsi la Polizia locale di Maranello ha fermato per un controllo lungo la Nuova Estense, nel tratto compreso tra Pozza e Gorzano, un cittadino 24enne al volante della sua auto. La targa del veicolo era tra quelle segnalate per irregolarità dal ‘Targa System’, collegato ai 19 varchi stradali presenti sul territorio comunale, che ne ha indicato il tempo reale il transito da Maranello.

Dopo l’alt, gli agenti hanno potuto accertare che il giovane conducente non era in possesso della patente, che gli era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, e che l’auto non era né assicurata - violazione per cui è risultato recidivo - né in regola con la revisione.

Di conseguenza al 24enne è stata revocata la patente di guida ed è scattato il fermo amministrativo del veicolo ai fini della confisca. In base alle irregolarità riscontrate, l’automobilista rischia ora sanzioni per migliaia di euro.