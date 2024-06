Guida senza patente, dopo settimane ne presenta una falsa. Denunciato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

A marzo, un normale controllo stradale da parte della Polizia locale di Modena ha portato alla scoperta di una grave irregolarità. Un uomo di 30 anni, di origine centroafricana ma residente da oltre dieci anni in un comune della provincia modenese, è stato fermato mentre guidava la sua Ford Focus senza essere titolare di una patente di guida. La sanzione inflitta è stata di ben 5.100 euro.

Tuttavia, dopo alcune settimane, l'uomo si è presentato al Comando della Polizia locale, esibendo una patente nigeriana e chiedendo che la multa venisse ridotta ai 42 euro previsti per chi viene fermato senza avere con sé il documento. Il 30enne ha sperato di far passare la patente come valida, ma la storia ha preso una piega diversa.

La patente nigeriana, sottoposta ai necessari accertamenti tecnici, è risultata essere falsa. Di conseguenza, per l'uomo è scattata la denuncia per contraffazione di documento, ai sensi degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La sanzione pecuniaria di oltre 5.000 euro rimane a suo carico, e ora rischia una pena detentiva da 4 a 24 mesi.