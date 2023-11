Alla guida senza patente (per la seconda volta), nei guai un 19enne

Guidava senza aver mai conseguito la patente e con gli agenti della Polizia locale di Modena, che lo hanno intercettato in zona Torrazzi, si è giustificato dicendo che si era messo al volante per percorrere solo un breve tratto di strada, ma il giovane è residente a Bologna dove è stato già sanzionato per guida senza patente. La sanzione amministrativa che gli è stata contestata a Modena, dell’importo di 5.100 euro potrebbe dunque trasformarsi in una denuncia penale, visto l’analogo precedente. Mentre l’auto che guidava, una Bmw Serie 1, non è stata sottoposta a fermo amministrativo perché di proprietà non sua, bensì di un amico che non era presente e che l’aveva affidata al passeggero con cui viaggiava.

Alla guida c’era invece un ragazzo 19enne con origini pakistane, cittadinanza italiana e diversi precedenti per rissa, lesioni e ricettazione. Venerdì 10 novembre verso le 12.30 ad attirare l’attenzione degli operatori della Polizia locale della Zona 2 in servizio nei pressi del comparto R-Nord è stata l’anomala condotta di guida del giovane che non appena li ha visti ha cercato di allontanarsi. Procedendo da via Finzi verso via Nonantolana è stato però intercettato poco dopo in zona Torrazzi dove alla richiesta di mostrare patente e libretto ha ammesso di non avere il documento di guida e di non averlo mai conseguito.

È il quinto automobilista, da agosto ad oggi, ad essere stato sanzionato in quella stessa zona per guida senza patente e in tre casi su cinque la violazione amministrativa si è già trasformata in reato e quindi in denuncia penale, perché il documento di guida esibito agli agenti era falso. Le verifiche effettuate sui veicoli da agosto ad oggi hanno portato anche alla contestazione di 15 violazioni per mancanza di Rc auto, mentre il conducente di un mezzo con targa francese, residente in Italia da più di tre mesi, è stato sanzionato ai sensi perché circolava senza aver reimmatricolato il mezzo.